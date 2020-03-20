Модернизация Восточного полигона РЖД, которая создаст условия для экспорта кузбасского угля на перспективные рынки стран Азии, будет идти в особом приоритетном режиме — таком же, как при строительстве Крымского моста или олимпийских объектов в Сочи, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, соответствующие решения будут приняты правительством России до начала лета.

«Для того, чтобы выйти на те показатели темпов строительства, которые были запланированы в условиях сложной ситуации в экономике мира и в экономике Российской Федерации, нам нужно пойти на беспрецедентные меры. То есть по сути дела сделать такие же изъятия из действующего законодательства, на которые мы шли, когда строили Крымский мост или готовились к Олимпиаде в Сочи. В этом смысле полигон Восточный для вывоза угля мы приравниваем к Олимпиаде в Сочи и строительству Крымского моста. Нам нужно это все сделать и принять это в течение весенней сессии. И потом реализовать собственно стройку», — сказал Андрей Белоусов, выступая на совещании по вопросам стратегии развития Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на совещании рассказал о планах по развитию региона, для реализации которых Кузбассу нужна поддержка федерального центра.

Один крупнейших проектов развития — строительство дороги в обход Кемерова протяженностью 47,7 км. Это позволит освободить центр города от транзитного транспорта, улучшит экологическую обстановку и создаст благоприятные условия для развития городской среды — пешеходных зон, объектов малого среднего бизнеса. На сегодняшний день на средства региона разработана и направлена на экспертизу проектная документация первого этапа строительства объездной дороги. В апреле будет готов проект второго этапа строительства. «Наша задача – постараться развернуть стройку обхода Кемерова в этом году», – сказал губернатор.

Андрей Белоусов поблагодарил Сергея Цивилева за самостоятельно подготовленную регионом проектно-сметную документацию и подчеркнул, что проект строительства автодорожного объезда Кемерова является приоритетным для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что стоимость автомобильной трассы в обход города Кемерово составит около 41 млрд рублей. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до конца текущего года подготовит проект обоснования инвестиций, после чего займется заключением контрактов на проектирование и последующее строительство трассы.

Сергей Цивилев остановился также на развитии международных аэропортов в Кемерове и Новокузнецке. Обоим аэропортам нужна реконструкция взлетно-посадочных полос. Аналитический центр при Правительстве РФ рекомендовал включить аэропорты Кузбасса в общефедеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Из федерального бюджета потребуется 3,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Кемерова; 3,3 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Новокузнецка.

«Реконструкция аэропортов актуальна и в связи с выходом туристического комплекса «Шерегеш» на мировой уровень. В этом году горнолыжный комплекс посетили более 1,5 млн человек. Наша задача – развитие курорта как круглогодичного международного туристического кластера», – добавил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса также рассказал о строительстве в Кемерово двух крупных спортивных комплексов — ледового дворца «Кузбасс» на 6 тыс. зрителей и спортивного комплекса «Кузбасс-Алена». Сергей Цивилев предложил строить объекты на условиях софинансирования из федерального бюджета (83 % затрат) и бюджета региона (17 % затрат).

Первый заместитель председателя правительства РФ прокомментировал данный подход. «Постараюсь, чтобы эти вопросы были решены. В конечном счете, это и международное лицо Кузбасса, и очень важные объекты, для того чтобы люди могли нормально здесь жить и работать, и отдыхать, и спортом заниматься», — сказал Андрей Белоусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.