Специальные службы распиливают лёд на реках и закрывают переправы. В частности, ликвидировали переход через Томь между деревнями Сухово и Жургавань. Однако, риск подтопления, особенно частных домов, всё ещё остаётся. Готовы ли в Кузбассе к этому, узнавала Анастасия Подоляко.

В этом году из-за тёплой зимы противопаводковые меры немного изменились. На многих участках Томи не будут взрывать лёд, как это делали всегда. В кемеровском управлении по делам ГО и ЧС объяснили: покрытие рыхлое и тонкое — всего 24 сантиметра. Скорее всего, оно растает само, не образуя заторов. По той же причине переправы на реках начали закрывать раньше. Уже ликвидировано 20 пеших, автомобильных и технологичных переходов. Всего в регионе их было 44. Оставшиеся уберут в течение недели.

Готовятся к весеннему паводку и в Калтане. На Кондоме закончили распиливать лёд. В этом году полукилометровый участок реки из-за тонкого и хрупкого покрытия резали вручную. На случай, если вода всё-таки превысит допустимые отметки и затопит дома, уже готовы пункты временного размещения. Один из них — детский сад в посёлке Малиновка. В учреждении готовы спальные места, разработано меню на 10 дней и закуплены дезинфицирующие средства.

Если всё-таки исход паводка будет неблагоприятным и имущество пострадает, есть возможность получить выплаты. За счёт бюджета их оформят 6 льготным категориям: ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам, малообеспеченным, многодетным и семьям с приёмными и опекаемыми детьми. Страхование муниципального имущества завершится до 1 апреля 2020 года.

Автор: Анастасия Подоляко