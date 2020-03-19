3 года кемеровчанку беспокоили боли в стопе, которые только усиливались. В поисках причин за это время она побывала у всех ортопедов в области. Только в больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского определили редкое заболевание — неврома Мортона. Что это за недуг и как его помогают вылечить, узнала Кристина Орехова.

Даже среди воспоминаний о долгожданной свадьбе у Алёны — боль. В туфлях — только торжественная часть. Остальное время — босиком. В повседневной жизни и обычная обувь на сплошной подошве не спасала.

Болезнь неврома Мортона редкая. Среди причин возникновения — генетика или ношение неудобной, в том числе узкой обуви.

В практике кемеровских врачей подобных случаев в среднем 5 за год, а сразу на двух ногах – и того меньше. Чтобы как можно скорее вернуть пациентку домой к мужу и ребёнку, оперировали ноги не поочередно, как бывает в таких случаях, а сразу обе.

Теперь Алёна может почувствовать себя девушкой в полной мере. А при особом настроении и поводе — поцокать каблучками. До сих пор не верит, что предстоящие летние прогулки с любимой дочуркой больше не будут ограничены ни временем, ни болью.

Автор: Кристина Орехова