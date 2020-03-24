Об этом в интервью «КП» рассказала начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина.

Ранее в соцсетях появлялась информация о том, что в торговых сетях имеется недостаток продуктов. Граждане, запасаясь на период эпидемии, буквально оставляли за собой пустые полки в магазинах.

По словам начальника департамента, повышенный спрос на ряд товаров в Кузбассе действительно наблюдался. Однако, с каждым днем он идет на спад. Пик его пришелся на период с 13 по 16 марта – когда в регионе были выявлены два пациента с коронавирусной инфекцией. В то время по соцсетям и в СМИ прошла волна разнообразных сообщений о надвигающейся эпидемии. Некоторые кузбассовцы решили запастись впрок. Впрочем, нельзя исключать и то, что в те числа во многих организациях выплачивают зарплату, по причине чего подобный всплеск покупательской активности наблюдается ежемесячно.

Пустые полки жители региона могли наблюдать в крупных гипермаркетах Кемерова, где делают закупки не только рядовые граждане, но оптовики. Тогда же и там же были сделаны фотографии пустых продуктовых стеллажей, которые широко разошлись по социальным сетям. Однако, причина тому проста: конкретный товар разобрали быстрее обычного, а новый еще не выложили. Кроме того, в небольших магазинах и в сельских территориях ажиотажа не наблюдалось вообще. Никаких перебоев с поставками или тем более дефицита в Кузбассе не было и нет. На сегодняшний день запасов достаточно, чтобы обеспечивать регион продуктами и другими товарами первой необходимости в течение 60 дней.

Ситуация на потребительском рынке Кузбасса ежедневно мониторится властями. Работает штаб по оперативному реагированию, в который вошли представители минсельхоза и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Роспотребнадзора, торговых сетей региона. Разработана «дорожная карта» по обеспечению наличия в магазинах социально значимых продовольственных товаров и недопущению роста цен на них. Работает горячая линия: (384-2) 75-84-35, на которую любой кузбассовец может сообщить о нарушениях. За последнюю неделю было 15 звонков, в пяти случаях информация не подтвердилась. В случае роста цен на отечественную продукцию более чем на 15%, а на импортную — более чем на 30% — материалы направляются в УФАС. Начинаем выездные рейды, которые охватят не только крупные торговые сети, но и магазины «у дома», рынки, нестационарные торговые объекты.

Также, руководитель департамента заверила: ни овощи, ни даже тропические фрукты с наших прилавков тоже никуда не исчезнут. Кузбасские торговые сети успели наладить альтернативные поставки источников витаминов в период, когда коронавирус уже бушевал в Китае, но еще не добрался до Европы и России. Так сказать, вовремя подстраховались.

Вопрос с поставками антисептических средств решается на федеральном уровне: сейчас в России уже заработали резервные предприятия, производящие дезинфицирующие средства. Прибытие крупных партий антисептика в Кузбасс — задача одного-двух дней.

Поэтому, учитывая, что эпидемиологическая обстановка в Кузбассе остается стабильной, у жителей области нет ни единой причины делать запасы.