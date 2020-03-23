Поймать рыбу и не провалиться. Сотрудники МЧС выходят в рейды и проводят профилактическую акцию для любителей зимней ловли «Безопасный лёд». На ещё замёрзшую Томь выехала Виктория Тимкина.

Одна за одной попадается на крючок кемеровчанам уклейка. Пусть и размер её не больше 15 сантиметров. Главное для мужчин — сам процесс зимней ловли.

Но, наслаждаясь процессом, не стоит забывать о собственной жизни. Сотрудники МЧС регулярно выходят в рейды, проводят профилактическую акцию «Безопасный лёд», раздают памятки с правилами любителям зимней рыбалки. Спасатели не рекомендуют выходить на поверхность реки уже сейчас.

Специалисты уверяют: до вскрытия реки — пара недель. Но уже к выходным в регион снова придёт тёплая погода и лёд начнёт активно таять. Покрытие толщиной даже в полметра станет опасным для рыбалки.