Задействованы все службы и структуры города, от которых зависит безопасность граждан. Подробности у Елены Башук.

Смотр техники больше похож на парад. В строю новые КАМАЗы, оборудованные современными насадками, моторные лодки, снабжённые спасательными жилетами, а также зимнее водолазное снаряжение, которое позволяет проводить подводные работы в холодной воде. Ситуация всегда непредсказуемая, действовать нужно профессионально.



Плюсовая температура, обильные снегопады, ветер. Всё это — предупреждение о возможном осложнении ситуации паводковых вод в весенний период. Среди традиционно подтопляемых территорий остается юг Кузбасса – Новокузнецк, Калтан, Белово, Междуреченск. Если же ненастья избежать не удастся в Кемерове, подготовлено шесть пунктов временного размещения людей. Кроме того, создано специальное место для крупного рогатого скота.



Бороться с подтоплениями спасатели готовы. Будет ли в этом необходимость, станет известно уже в начале апреля. Именно к этому времени будет составлен точный прогноз половодья.