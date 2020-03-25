Об этом сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова глава Роспотребнадзора Анны Поповой, где она говорит, что по результатам собственных исследований ведомства выявлена выработка в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Напомним, вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Вирус распространился более чем на 150 стран. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.