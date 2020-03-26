Президент предложил меры и по социальной поддержке граждан. В ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей. А ветераны к 75-летию Победы должны получить 75 тысяч в апреле, а не в мае. Подробности далее.

Президент Владимир Путин объявил недельные каникулы. Период с 30 марта по 5 апреля объявлен нерабочим. Уже на следующей неделе можно ожидать замедления темпов роста эпидемии — уверен глава государства.

Президент отметил, что в России пока удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но подчеркнул при этом, что полностью заблокировать угрозу невозможно. И предложил ещё ряд других мер: все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически, без справок. С апреля семьям с детьми будут выплачивать по пять тысяч рублей до трех лет на каждого малыша. Увеличится пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей. Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, а также предусмотрены каникулы по ипотечным и потребительским кредитам.

Еще одной принятой мерой по борьбе с распространением новой инфекции стало перенесение сроков голосования по изменению Конституции. Напомним, ранее дата была определена на 22 апреля.

Самая лучшая профилактика во время эпидемии коронавируса — быть дома. Специалисты уверены, это поможет сдержать распространение инфекции и сберечь себя и окружающих. Для того, чтобы жизнь не остановилась в четырёх стенах, различные сервисы предлагают выйти в виртуальную реальность. Найти их, а также быть в курсе всех новостей можно перейдя по хэштегу #ЛУЧШЕДОМА.

Автор: Виктория Тимкина