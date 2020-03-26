В небольшой магазинчик на одной из центральных улиц Новокузнецка сотрудники городской администрации пришли после поступившей от покупателя жалобы: здесь торгуют просроченным товаром. Сигнал подтвердился.

В нескольких отделах чиновникам не удалось получить документы, подтверждающие качество товара. Бумаги почему-то оказались не у продавцов, а у заведующей в сейфе, до которой те не смогли дозвониться. В списке нарушений также несоблюдение температурного режима хранения.

Всю информацию члены комиссии передадут в Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства и принятия мер в отношении предпринимателей. Посетили сотрудники администрации и сетевые магазины. Главная задача участников рейда — проверить, чтобы социально значимые продукты и предметы первой необходимости были в наличии.

На ценнике: 29,90. Никаких претензий. Но в городе уже были жалобы на то, что в некоторых магазинах резко поднялась цена на сахар.

Вмешаться в регулирование государство может в том случае, если в течение месяца цена на российский товар выросла больше чем на 30%, а на импортный – свыше 15-ти. Пока таких случаев у нас не выявили. Учреждениям и магазинам забот прибавилось. Надо регулярно проводить дезинфекцию. Но в некоторых торговых предприятиях, сотрудничающих с клининговой компанией, даже с обычным поддержанием чистоты не всё в порядке.

Еще одна настойчивая рекомендация практически ко всем торговым точкам — привести в порядок прилегающие к магазинам территории. Когда вокруг чистота и порядок и с вирусами бороться легче и весну встречать приятнее.