Порезы, ушибы и переломы. Кузбасские дети стали чаще травмироваться дома. С 16 марта отменены занятия для школьников и студентов. Свободное время они проводят за компьютером, а, значит, тратят гораздо меньше энергии. Как с карантина не уйти на больничный, узнавала Арина Мерлова.

Родители в отпуске, дети — на карантине. Скучно практически не бывает. Правда, и здесь есть свои сложности.

Карантин — это не только телевизор, гаджеты и дистанционное обучение. Но и, к сожалению, время травм. Взрослые, как правило, на работе, а дети предоставлены сами себе. За минувшие выходные в Областную детскую клиническую больницу поступило 55 обращений. Практически все они получены дома.

Задача родителей — объяснить, что опасно, а что нет. Проведите профилактическую беседу. Психологи советуют занять детей играми и учёбой. Кстати, на карантине ребёнок должен жить по привычному для него школьному графику. Важно соблюдать режим.

При правильном подходе карантин может стать полезным для детей и родителей. Ведь это — возможность провести больше времени с семьёй.

Автор: Арина Мерлова