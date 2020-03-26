Проводится он для повышения престижа профессии преподавателя и создания возможности для индивидуальной траектории профессионального роста педагогов. По итогам всех конкурсных испытаний жюри определит одного победителя и девять лауреатов. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией было решено провести его в онлайн-режиме.

Всё что нужно — компьютер и хорошее интернет соединение. Задача — провести открытые уроки дистанционно и представить на суд жюри запись собственных мастер-классов. Свои знания демонстрируют 20 педагогов, прошедших отборочный этап. Для некоторых такой формат оказался даже более удобным.

В условиях карантина у кузбасских педагогов могут возникнуть сложности, а у некоторых появляется страх перед общением с техникой. Для них работают службы поддержки. Так, в регионе заработала «горячая линия» психологической помощи для учителей и родителей: 8 (800) 250-72-12. А для повышения квалификации можно посетить экспресс-курсы. Также в режиме онлайн.

Такие же курсы существуют и для учителей общеобразовательных школ. А для того, чтобы проверить, на какой стадии ваши отношения с компьютером, можно поучаствовать во всероссийской акции «Цифровой диктант» и узнать свой уровень грамотности. Предназначен для людей старше 14 лет. Тестирование состоится 27 марта.

Автор: Виктория Тимкина