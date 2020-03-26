Познакомиться с этикетом 19 века, заглянуть за кулисы Большого театра или показать собственную интерпретацию классического произведения. Мы продолжаем рассказывать, как провести время дома интересно, полезно и безопасно. Подробности у Анастасии Подоляко.

Профессиональный, любительский, драматический, музыкальный, камерный. 27 марта отмечается всемирный День театра, в который традиционно актёры играют премьерные спектакли и… ломают четвёртую стену. Они встречаются со зрителями, проводят мастер-классы и приглашают их за кулисы. В этом году в их праздник в концертных залах будет пусто. Артисты, режиссёры, гримёры отметят его онлайн. Гостей ждут на портале КУЛЬТУРА.РФ. Там сами виновники торжества уже приготовили главный подарок — записи своих постановок.

«Сказки на ночь» детям прочитают артисты кемеровского литературного театра «Слово». Аудиоспектакли разместят на сайте Государственной филармонии. А актёры кукольного театра сыграют на камеру 4 постановки. Они также будут доступны в сети.

Онлайн-двери распахнули Эрмитаж, Лувр, Третьяковская галерея. В Кузбассе запущен виртуальный проект «Культура. Кемерово. Онлайн». 4 областных музея открыли свои залы и ждут виртуальных посетителей.

Автор: Анастасия Подоляко