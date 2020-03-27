Региональный медиахолдинг «Кузбасс» призывает жителей региона остаться дома

Сотрудники РМХ «Кузбасс» разработали специальные макеты, призывающие жителей Кемеровской области провести время дома во избежание распространения коронавирусной инфекции, особо отмечая период с 28 марта по 5 апреля текущего года.

Данные макеты будут размещаться на площадках СМИ, входящих в состав холдинга. Это телеканалы «Кузбасс Первый HD» (партнер федерального канала ОТР, 9 кнопка ТВ), «Кузбасс Первый HD» (21 кнопка, собственное вещание 24 часа), «10 канал» (Новокузнецк), радиостанции «Милицейская волна» (Новокузнецк) и «Кузбасс FM», печатные издания: областная газета «Кузбасс» и «Комсомольская правда — Кемерово».

Также макеты появятся на сайтах и в соцсетях компании.

Напомним, в минувшую среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции глава государства объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. При этом заработная плата граждан будет сохранена.

Президент подчеркнул, что эти меры приняты для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.