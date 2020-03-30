Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил важность подготовки к паводку и лесопожарному периоду на аппаратном совещании, которое он провел сегодня в Новокузнецке.

«Мы в 2019 году не горели и не тонули. Обращаю внимание членов правительства и глав территорий, что и в этом году ситуация должна быть такая же. Мы не имеем права подвергать жителей Кузбасса серьезным рискам паводков и лесных пожаров», — сказал губернатор.

По прогнозу Кемеровского Гидрометеоцентра, на юге Кузбасса реки начнут освобождаться ото льда к 15 апреля, на севере — 23 апреля, сообщил начальник областного Департамента по ЧС Константин Стефанский.

Зоны возможного подтопления расположены в Междуреченском, Новокузнецком, Мысковском, Калтанском, Осинниковском городских округах, Новокузнецком и Кемеровском муниципальном округе, Таштагольском и Мариинском районах. В зону подтопления могут попасть четыре участка автодорог местного значения общей протяженностью около 11 км, пять автомобильных мостов местного значения.

Согласно утвержденному распоряжению правительства Кузбасса от 24.03.2020 года №140 «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2020 году», на противопаводковые мероприятия предусмотрены 7,9 млн рублей из областного бюджета.

В марте межведомственная комиссия в составе специалистов департамента по ЧС и ГУМЧС России по области проверила готовность 16 муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод. Территории к паводку готовы.

Также за месяц комиссия специалистов ГУМЧС России по области, Сибирского управления Ростехнадзора, ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области», Верхне-Обского бассейнового водного управления и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса проверила 26 из 30 запланированных гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску паводка. Общая оценка — удовлетворительно. Завершится проверка в первой декаде апреля.

Для предотвращения заторов на реках региона провели 11 подрывов льда (в Мысках, Междуреченске, Таштагольском районе), зачернили лед на протяжении почти 750 м (в Новокузнецком районе, Мысковском городском округе, Кемеровском, Яшкинском, Чебулинском и Гурьевском муниципальных округах). Работы по чернению льда будут продолжаться в Тисульском районе. Кроме того, распилили 4,4 км ледового поля (в Мариинском и Таштагольском районах, Новокузнецком муниципальном округе, Мысковском и Калтанском городских округах). Расчистили свыше 3,9 км русел рек (в Топкинском, Гурьевском, Новокузнецком и Кемеровском муниципальных округах, Юргинском и Березовском городских округах). Расчистка русел продолжится в Осинниковском городском округе и Прокопьевском муниципальном округе.

1 апреля прекратят работу две последние в области ледовые переправы, они находятся в Междуреченске.

Для отселения жителей, дома которых могут попасть в зону подтопления, подготовлены 363 пункта временного размещения. Они готовы к приему более 58 тысяч человек. Особое внимание при работе пунктов временного размещения будет уделено дистанционной терометрии и дезинфекции рук кожными антисептиками, обработке мест общего пользования хлорсодержащими препаратами. Создаются запасы средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки рук.

В готовности группировка сил и средств общей численностью свыше 14,1 тыс. человек и около 4 тыс. единиц техники.

Сергей Цивилев поручил главам территорий еще раз пересмотреть программы по противопаводковым мероприятиям и начать активно готовиться к лесным пожарам.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.