По региону уже работает более 250 таких точек. Губернатор отметил, в этом году из-за действующего режима повышенной готовности они станут альтернативой ярмаркам и рынкам. С ассортиментом на полках и ценами на товары в магазине на колёсах познакомилась Анастасия Подоляко.

Выпечка из собственной пекарни, домашнее молоко, колбасы, сыры и мясо. Продавцы уверяют: эти продукты изо дня в день уходят «с колёс» быстрее остальных.

Такие автолавки работали в области и раньше. Но во время режима повышенной готовности они изменили свой маршрут. Курсируют не только по городам, но и по деревням и посёлкам. Привозят продукты и предметы первой необходимости практически с доставкой на дом.

Магазины на колёсах — не альтернатива обычным, а их дополнение. Супермаркеты и аптеки продолжают работу в обычном режиме. А вот крупные торговые центры частично ограничивают: в частности, закрываются фудкорты и бутики одежды и косметики.

Автор: Анастасия Подоляко