350 кузбассовцев вошли в региональный волонтёрский штаб помощи пожилым и маломобильным людям в условиях коронавируса. Добровольцы предварительно подали заявку на сайте мывместе2020.рф. К всероссийской акции присоединились и новокузнечане.

Сначала — дезинфекция рук и обязательное измерение температуры. Если повышена, от намерений помочь сегодня кому-то придется отказаться. Всё нормально — получи заявку на покупки от горожан, перчатки, маску и дезинфицирующее средство. Им нужно обрабатывать руки после прикосновения к различным предметам. Волонтерский штаб по помощи в условиях коронавируса начал работать в Новокузнецке на прошлой неделе.

Волонтёры отрабатывают заявки, которые поступают от новокузнечан на федеральную «горячую линию» Общественного народного фронта. Надо зайти в аптеку за лекарствами и купить продукты в магазине. При обращении горожанин указывает торговую точку и даже предпочтительные марки продукции. Порой, на месте проходится вносить коррективы.

Чек, который выдали на кассе, обязательно сфотографируют. Снимок понадобится для отчета, а сам чек вместе с продуктами отправится получателю заказа. Перед встречей вновь обязательное соблюдение правил.

Перед общением с адресатом волонтеры надевают маски. Руки в перчатках, но и их обработают антисептиком. Одна из пенсионерок, увидев ребят в такой защите, даже засмущалась, что сама не в маске. Хотя главное предписание для пожилых соблюдает – старается сидеть дома. Хорошо, что есть, кому с доставкой помочь.

Основной волонтерский транспорт — это общественный и собственные ноги. Тем не менее, на помощь новокузнецкие добровольцы приходят и тем, кто живет в отдаленных районах города. С конца прошлой недели волонтеры помогли доставить продукты и лекарства 15-ти пожилым горожанам.

«Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8-800-200-34-11.