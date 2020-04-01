Редакция «Кузбасс 1 HD» решила узнать у коллег из других регионов, как они работают в режиме самоизоляции. Откликнулись на сотрудничество журналисты из Марий Эл. В республике с 30 марта введен обязательный режим самоизоляции. А выпуски новостей сотрудники «МЭТР — Марий Эл Телерадио» ведут из домашней телестудии.

По оценкам экспертов, около четверти населения планеты в эти дни оказалась в самоизоляции. Но это не значит, что люди разъединены. Перед лицом общей опасности нам как никогда важно быть вместе. В период пандемии телеканал МЭТР запускает уникальный проект — мы попросили друзей из разных стран и городов рассказать о том, как они живут во время пандемии коронавируса. Это простые видео, записанные обычными людьми. Мы остаемся дома, но мы не одни.

источник — Новости ТВ МЭТР. Интернет-версия. Выпуск от 31 марта 2020 г.