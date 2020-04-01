Предприятия сферы услуг, которые не приостановили работу в связи с угрозой нового коронавируса, будут закрыты по решению суда в течение одного дня, заявил сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Если ресторан или другое предприятие не закрывается, оно будет закрыто по суду в течение дня. Порядок действий такой. Наша контрольная служба выезжает, смотрит, кто не приостановил работу, и сразу сообщает в Роспотребнадзор. Представители Роспотребнадзора приезжают на место, составляют акт. Этот акт сразу поступает в суд. Суд рассматривает его в приоритетном порядке, выносит решение и сразу передает его Федеральной службе судебных приставов. Приставы приходят и закрывают», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор проверил сегодня работу крупнейшего торгово-развлекательного центра Новокузнецка «Сити Молл» и обнаружил, что ряд магазинов, торгующих одеждой и электроникой, продолжают работу. Сергей Цивилев потребовал немедленно остановить торговлю и закрыть доступ в торговые залы, чтобы предотвратить заражение людей. Руководители магазинов выполнили требование губернатора.

Сергей Цивилев также проверил работу продуктовых магазинов, которые продолжают обслуживать посетителей. Глава региона поручил создать на торговых объектах такие условия, чтобы люди не прогуливались по залам и не задерживались у полок, а могли быстро выбрать необходимые товары и покинуть общественное место. Сергей Цивилев призвал руководителей торгово-развлекательных центров перекрыть вход в неработающие магазины, отключить в зданиях подсветку визуальной рекламы, фоновую музыку и аудиорекламу. «Включайте вместо этого социальную рекламу, призывы оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», — заявил губернатор.

Глава региона также призвал жителей Кузбасса сообщать о случаях, когда предприятия сферы услуг продолжают работу вопреки распоряжению о введении режима повышенной готовности.

«Ситуация серьезная. Социальная изоляция — единственный способ остановить опасное заболевание, угрожающее жизни людей. Это строгие меры, болезненные, но без них мы не защитим Кузбасс от коронавируса. Нет возможности остановить работу шахт и крупных промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, нельзя остановить работу структур жизнеобеспечения. Но все предприятия, которые могут временно прервать работу, обязаны это сделать. Это не наша прихоть, это необходимая мера, чтобы сохранить здоровье и жизни граждан», — заявил Сергей Цивилев.

31 марта губернатор Кузбасса распорядился приостановить работу всех торгово-развлекательных центров региона. В помещениях ТРЦ могут продолжать работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и товаров первой необходимости. Временно запрещена также работа организаций общепита, магазинов, торгующих только алкогольной и табачной продукцией, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов с подобными услугами. Приостанавливается работа стоматологических кабинетов и клиник, кроме оказания экстренной или неотложной помощи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.