Борьба с коронавирусом в России. Продолжается применение различных мер для сохранения здоровья граждан. Госдума приняла в трёх чтениях законопроекты о поправках в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях. Штраф за прогулку на улице, новый размер выплат по больничному листу, а также нужно ли теперь подавать заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка. Подробности далее.

«Коронавирусный пакет» законов приняли в Госдуме. Депутаты готовы разрешить правительству устанавливать для граждан «правила поведения» без введения чрезвычайной ситуации, оказать поддержку бизнесу, а также усилить уголовное наказание за несоблюдение карантина и «фейки».

Санкции за нарушение карантина — больше не слухи. Согласно документу, предусмотрен штраф за несоблюдение режима для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей, а если вы заразили человека — штраф до 700 тыс. рублей. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека — до 2 млн рублей. Также поправки коснулись и Уголовного кодекса.

Оба закона вводят ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Изменения произошли и в отношении семей с детьми. Предусматривается, что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на следующий срок. Принят новый размер выплат по больничному листу. Они будут составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года.

Автор: Виктория Тимкина