Кузбасс в третий раз вошел в число регионов России, где применяются самые эффективные и нестандартные методы противодействия коронавирусной инфекции.

Эксперты московского Центра политической конъюнктуры (ЦПК) включили в список лучших региональных инициатив прямое обращение губернатора Сергея Цивилева к жителям области в связи с коронавирусом.

«Сергей Цивилев записал обращение для распространения в мессенджерах Telegam, WhatsApp и социальных сетях. Распространение обращения в мессенджерах в массовом формате может стать эффективной мерой борьбы с фейками (намеренно распространяемыми лживыми слухами), которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются», — говорится в аналитическом материале Центра политической конъюнктуры.

Эксперты отмечают, что и в целом по стране информирование граждан о ситуации с коронавирусом выходит на новый уровень. Главы регионов теперь не просто предостерегают граждан об опасности через свои соцсети, в регионах создаются специальные информационные ресурсы, боты, распространяются обращения через мессенджеры. «Появление новых каналов повысит как осведомленность граждан, так и понимание причин принимаемых властью мер», — прогнозируют специалисты ЦПК.

Ранее Экспертный институт социологических исследований (ЭИСИ) дважды рекомендовал регионам России брать пример с Кемеровской области. Федеральные эксперты высоко оценили кузбасскую практику торговли с автолавок в условиях коронавирусной инфекции и новые формы поддержки молодых врачей и их наставников.