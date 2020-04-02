В администрации муниципалитетов Кузбасса направлены рекомендации по санитарной уборке и дезинфекции для противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Техника должна максимально тщательно вымыть от грязи улицы, дороги, убрать пыль после зимы. С соблюдением всех требований необходимо также проводить дезинфекцию общественных пространств и мест общего пользования, прежде всего, остановочных павильонов, пешеходных переходов, всех подъездов и лифтов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Территории должны привлечь к дезинфекции все силы — работников управляющих компаний, прежде всего дворников, а также дорожников, работников водоканала и городских служб жизнеобеспечения, завершить переоборудование дорожной спецтехники на летний сезон и уже сегодня приступить к работам.

Управляющим компаниям рекомендовано дезинфицировать дворовые территории и контейнерные площадки.

Работники ЖКХ уже начали уборку оттаявшего мусора в парках, скверах, на улицах. Также на улицах населенных пунктов работают машины для мойки дорожного покрытия и ограждений, вакуумно-подметальная техника.

Муниципалитетам поручен контроль за исполнением распоряжения о закрытии торговых центров, при этом должна быть проведена санитарная обработка ТРЦ. Руководству населенных пунктов также дано поручение организовать работу с предприятиями ЖКХ, чтобы их работники, обслуживающие многоквартирные дома и частный сектор, были обеспечены средствами защиты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.