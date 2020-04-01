Они должны идти победным строем несмотря ни на что. Жителям Юрги предложили выбрать, по какому маршруту прошагает Бессмертный полк. До окончания голосования — несколько дней. Наша съёмочная группа ещё до введения режима самоизоляции посетила город. Подробности об акции у Анны Егоровой.

«Запиши деда в полк». Одна из первых вкладок на официальном сайте всероссийской акции. Нужно рассказать о его боевом пути, разместить фото. А в случае блогера — ещё выложить историю своего героя в социальных сетях. У Олеси Голубевой больше 70 тысяч подписчиков. В канун Дня Победы она сделает публикацию о шествии в её городе. А 9 мая пронесет портрет родственника вместе с семьей.

В этом году жители Юрги выбирают, где именно пронесут портрет своего героя. Первый маршрут — по проспекту Победы в центре города. Это традиционный путь. Альтернатива — более расширенный. Он подразумевает присоединение к шествию на нескольких пунктах.

Пока лидирует более короткий маршрут. У жителей еще есть несколько дней, чтобы поучаствовать в голосовании. Оно продлится до 3 апреля.

В чем уж точно не было сомнений, так это в том, где будет заканчиваться путь Бессмертного полка. Это мемориал памяти юргинцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Его воздвигли в честь 30-летия Победы. С тех пор это место считается знаковым для всех жителей города.

Автор: Анна Егорова