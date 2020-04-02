Сноровки русскому человеку не занимать — это подтверждает практически каждый наш сюжет, посвящённый самоизоляции. Испытание или время возможностей — выбирать каждому. Кристина Орехова убедилась, детский день рождения, не выходя из дома, может быть вполне интересным.

День рождения ребёнка сегодня – мероприятие, требующее тщательной подготовки, которую некоторые начинают за несколько месяцев. А что делать, когда вынужденные меры не предусматривают гостей, а в числе приглашённых могут быть только домочадцы? Варианты есть всегда, говорят создатели праздников!

Игры, танцы и загадывание желаний — всё можно устроить, если дома хотя бы у одного члена семьи есть смартфон и интернет. Причём дети тоже иногда берут на себя инициативу.

Даже доставка шаров для полного ощущения праздника тоже возможна. Вот только режим «Повышенная готовность» внёс корректировки в этот процесс.

Идеи вариантов спасения детских праздников рождаются на ходу или по запросу. А цифровые технологии предлагают новые возможности. А значит, как пройдёт период самоизоляции — решать только вам.

Автор: Кристина Орехова