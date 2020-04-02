Первыми территориями в зону возможного подтопления попадают Междуреченск, Новокузнецк, Мыски, Калтан и Осинники. Синоптики прогнозируют начало вскрытия рек на середину апреля.

К предстоящему паводку начали готовиться одними из первых соцработники. Снег на улице еще не растаял, а люди в бордовых куртках уже курсировали по частному сектору. Главная их задача — проинформировать жителей о том, как вести себя в случае, если река выйдет из-под контроля, а также о преимуществах страхования.

Смотр — это своего рода последний этап всеобщей предпаводковой подготовки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации городу готовы оказать помощь все предприятия и организации на его территории.

Мероприятия по подготовке к пропуску талых вод в Калтанском городском округе проходят практически ежедневно. Готова и вся техника коммунальных служб. Несмотря на разные задачи в противопаводковой операции, сотрудники всех организаций преследуют одну цель — в случае прихода большой воды не допустить жертв и разрушений.