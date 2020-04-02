Массовые мероприятия пока запрещены. Но сотрудники телеканала «Кузбасс 1 HD» надеются, что ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону. Накануне объявленной самоизоляции мы отправились в Юргу, чтобы проверить технические возможности организации трансляции 9 мая.

Проспект Победы — центральный в Юрге. Ещё одна точка подготовки к главному празднику страны. Наш телеканал осуществит трансляцию из нескольких городов Кузбасса: Юрга, Прокопьевск, Новокузнецк и, конечно, областная столица. В прямом эфире мы покажем торжественные марши, шествие Бессмертного полка, военную технику.

Техническая служба, режиссёры, операторы сразу двух телеканалов проверяют качество картинки. Нашим коллегам из Юрги в этом году придётся работать на два эфира. Оттого и ответственность выше.

Юрга – город военных: несколько войсковых частей. Торжественные марши здесь всегда проходят масштабно. И команда телеканала «Кузбасс1 HD» тоже покажет все масштабно. Технические возможности есть. Главное — вспомнить тех, кто 75 лет назад принёс мир. И время, когда мы все остаёмся дома, может этому только способствовать.

Автор: Анна Егорова