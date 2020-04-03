Волонтеры помогают пожилым людям Кузбасса с покупкой продуктов или лекарств, а также с решением бытовых проблем в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. На данный момент в Кузбассе к акции присоединились более 500 волонтеров.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил региональный волонтерский штаб и поблагодарил участников акции. «Вы большие молодцы», — сказал глава региона. — «У нас две категории находятся на передовом рубеже в борьбе с коронавирусом. В первую очередь, конечно, медики. И во вторую очередь — вы. Вы настоящие патриоты. Если бы не ваша работа, последствия для Кузбасса были бы намного серьезнее», — отметил губернатор.

Неравнодушные кузбассовцы помогают участникам акции с транспортом и перевозят группы волонтеров по заявкам; шьют защитные маски и передают их в медицинские учреждения и региональный штаб волонтеров. Оказывают помощь и крупные компании: сеть общепита обеспечивает питание волонтеров, а телекоммуникационная организация предоставила сим-карты сотовой связи для телефонов колл-центра.

Кроме того, волонтеры помогают кузбасским школьникам, которые испытывают технические проблемы с организацией дистанционного обучения. В рамках благотворительной акции «Цифропомощь» уже четыре многодетные семьи получили стационарные компьютеры, которые помогут детям учиться удаленно.

Акция #МыВместе проводится Всероссийским движением «Волонтеры-медики» совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийским народным фронтом. Зарегистрироваться и предложить свою помощь можно на сайте: мывместе2020.рф.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.