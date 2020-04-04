Кемеровские автодилеры предоставят региональному волонтёрскому штабу общероссийской акции #МыВместе 10 машин. На них добровольцы, которые в период объявленного режима самоизоляции продолжают работать, будут выполнять заявки от пожилых и маломобильных граждан.

Напомним, для кузбассовцев, кому требуется помощь во время действующих ограничительных мероприятий, работают «горячие линии»:

🔹8-800-200-34-11 (федеральная)

🔹8-996-413-00-81 (региональная)

🔹 115 (региональная)

К слову, в Кузбассе к акции #МыВместе присоединились более 500 волонтеров.

Зарегистрироваться и предложить помощь можно на сайте: мывместе2020.рф.

По информации Правительства Кузбасса.