Кемеровские автодилеры предоставят региональному волонтёрскому штабу общероссийской акции #МыВместе 10 машин. На них добровольцы, которые в период объявленного режима самоизоляции продолжают работать, будут выполнять заявки от пожилых и маломобильных граждан.
Напомним, для кузбассовцев, кому требуется помощь во время действующих ограничительных мероприятий, работают «горячие линии»:
🔹8-800-200-34-11 (федеральная)
🔹8-996-413-00-81 (региональная)
🔹 115 (региональная)
К слову, в Кузбассе к акции #МыВместе присоединились более 500 волонтеров.
Зарегистрироваться и предложить помощь можно на сайте: мывместе2020.рф.
По информации Правительства Кузбасса.