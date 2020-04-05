Лечивший двух зараженных в Кузбассе коронавирусной инфекцией врач Денис Якименко рассказал губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву по видеосвязи о двух неделях работы, проведенных в инфекционной больнице.

«Это все было несколько неожиданно, как всегда – это была пятница, вечер, пятница тринадцатое… То есть мы ожидали, но не думали, что так скоро все начнется у нас… В целом, больница подготовилась, все было сделано, что необходимо… Мы сделали специальные заградительные заслоны в отделении, отделили часть, где будут находиться сотрудники, отделили часть, где будут находиться больные. Ну и вечером развернули всю необходимую деятельность и приняли этих больных», – рассказал Якименко.

По словам врача, проблем с сотрудниками инфекционной больницы не было.

«Проблем с сотрудниками, со средним и младшим персоналом нет, кто был на смене, те (…) и остались (…) поскольку уже вроде как в контакт попали (…) Когда нас спросили, когда наша смена хочет заканчивать, мы решили, что мы доведем этих больных до конца, первых двух», – пояснил доктор.

Отвечая на вопросы губернатора о трудностях, Якименко пояснил, что самыми тяжелыми были первые сутки.

«Первые сутки самые тяжелые, когда эти больные поступили, когда была нервозная обстановка (…) со стороны пациентов (…) они нервничали, переживали за свое здоровье (…) Если женщина была удовлетворительная по самочувствию, то мужчина – тяжелое состояние у него было первые дни, естественно, поддержка со стороны администрации больницы была очень большая», – рассказал врач.

Он отметил, что для работы было организовано все, что необходимо.

«Мы были всем обеспечены. У нас не было проблем ни в одноразовых халатах, ни в масках, ни в чем проблемы не было, абсолютно все, что было необходимо – все делалось», – сказал Якименко.

«Родителям я вообще не сказал, что живу в больнице постоянно, жена поддерживала, насколько могла. Тяжело, конечно, было первое время. Но справлялись, потом уже стало полегче, когда все более менее устроилось», – ответил доктор на вопрос губернатора о том, как его родные отнеслись к тому, что на две недели он останется в больнице.

Якименко добавил, что в данный момент он и вся смена персонала, работавшая с первыми зараженными коронавирусной инфекцией, находятся на карантине.

«Уже прошли часть контрольных обследований, они у нас отрицательные у всей смены, и потом, по окончании карантина, пройдем еще контрольные обследования и уже выйдем на работу», – подытожил врач.

На сегодняшний день в области всего подтверждено три случая заболевания коронавирусом, два человека уже выздоровели. Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение, его состояние существенно не изменилось за последние сутки. Под наблюдением врачей находятся три человека с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

Источник — РИА Новости.