Сегодня уехать в другой регион сложнее. Из-за угрозы распространения коронавируса перевозчики отменяют рейсы автобусов, поездов и самолётов. Как в такой ситуации добраться из пункта А в пункт Б, узнавала Анастасия Подоляко.

Сейчас в кассах вокзала продают билеты только на внутриобластные маршруты. Автобусы в соседние регионы не будут ездить до особого распоряжения. Приостановлено и авиасообщение. В частности, в аэропорты не прилетают самолёты из Красноярска и Томска, а рейсов из Москвы стала меньше почти в 3 раза.

Большая часть поездов продолжает курсировать. Однако, те, спрос на которые снизился из-за ситуации с коронавирусом, временно отменили. С рейсов сняли 11 составов, связывающих сибирские города. А из Новокузнецка приостановили продажу билетов до станций, расположенных на территории Казахстана.

Когда перевозчики снимут ограничения — говорить сложно. Основной критерий — нормализация пассажиропотока, который, в свою очередь, напрямую зависит от эпидобстановки в стране. Власти Кузбасса обратились в правительства Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краёв, а также Республики Алтай с предложением поддержать профилактические меры и ограничить пассажирское сообщение внутри Сибирского федерального округа. Кстати, при этом границы регионов не закрыты и передвигаться на личном транспорте разрешено.

Автор: Анастасия Подоляко