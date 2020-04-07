Город Кемерово по итогам 2019 года впервые вошел в список комфортных для жизни городов России, составленный Минстроем РФ. По данным министерства, в этом году комфортными были признаны только 27 % городов страны. Городская среда считается благоприятной, если при составлении рейтинга город набрал не меньше 180 баллов по совокупности всех показателей. Результат Кемерова в этом году вырос со 179 до 181 балла.

«Мы системно развиваем города Кузбасса: Кемерово, Новокузнецкую агломерацию, другие населенные пункты. В городах идут стройки, реконструируем улицы и проспекты, создаем новые общественные пространства. Место в федеральном рейтинге доказывает, что мы не зря работаем, и регион меняется. Но главное, чтобы эти изменения чувствовали жители городов Кузбасса. И очень важно, чтобы остальные города подтягивались вслед за областным центром», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Индекс качества городской среды рассчитывается уже второй год подряд. Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города, включая кузбасские, смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения, что и помогло повысить рейтинг. Положительная динамика у Кемерова отмечена по таким критериям как жилье и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, общегородское пространство. Вывести города на новый уровень развития местным властям удалось во многом благодаря реализации мероприятий национальных проектов. Особо следует выделить увеличение доли жителей, участвующих в принятии решений по развитию городов.

«Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан — один из национальных приоритетов. По поручению президента РФ, к 2024 году необходимо повысить индекс качества городской среды на 30 % и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной», — пояснил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Индекс качества — это уникальная система не только оценки комфортной среды в городах, но и глобальная систематизация данных. Он размещен на сайте министерства (https://индекс-городов.рф/#/).

ДЛЯ СПРАВКИ. Впервые индекс качества городской среды был рассчитан Минстроем России в 2019 году по итогам 2018 года. Количество городов с благоприятной средой составило 262 из 1114, то есть 23,5 %, а среднее значение индекса качества городской среды — 163 балла. Индекс качества городской среды не является рейтингом, он используется органами власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения. Индекс качества рассчитывается для населенных пунктов, имеющих статус города по состоянию на 1 января отчетного года. За 2020 год индекс качества городской среды будет сформирован уже для 1118 городов (2019 году статус города был присвоен трем новым городам: г. Балаклава г. Белоозерский, г. Мурино). Рассчитан он будет в срок до 1 апреля 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.