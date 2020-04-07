Ежедневные онлайн-встречи с родителями, педагогами и учителями Кузбасса организованы по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Цель собраний — дать родителям и педагогам максимум информации по вопросам дистанционного обучения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

«До конца апреля школы перешли на дистанционное обучение. Этот формат для всех нас новый, поэтому возможны некоторые сложности и у педагогов, и у родителей, и у самих учеников. Ежедневные онлайн-собрания помогут всем участникам процесса узнать о лучших практиках по переходу на дистанционное обучение, получить ответы на интересующие вопросы. Собрания будут проходить в разных муниципалитетах, поэтому получится отработать адресно каждый вопрос», – подчеркнул губернатор, открывая первое родительское онлайн-собрание.

Учащиеся выпускных классов могут готовиться к экзаменам без спешки – сроки ЕГЭ и ОГЭ сдвинуты на две недели позже. Так, ЕГЭ начнется с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня.

По поручению губернатора Сергея Цивилева Министерство цифрового развития и связи совместно с сотовыми операторами решает вопрос организации дистанционного обучения в тех образовательных учреждениях, где скорость интернета низкая или сеть не ловит. В 164 селах на данный момент вообще отсутствует интернет. Временно дети получают задания в бумажном формате и так же сдают их на проверку.

Заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова дополнила, что педагоги, не имеющие возможности работать из дома, будут приходить на работу в свои образовательные организации. При этом будут соблюдены все меры предосторожности.

Еще одна задача на сегодня – устранение перебоев в работе областного ресурса «Электронная школа 2.0», которые стали возникать из-за возросшей нагрузки. Так, компания «Ростелеком» увеличила производительность мощностей центра обработки данных. Благодаря интернет-провайдерам стал бесплатным интернет-трафик для всех пользователей образовательных ресурсов. Компания «Вымпелком» предложила SIM-карты с бесплатным безлимитным тарифом для дистанционного обучения.

Совместно с Региональным медиахолдингом «Кузбасс» будут запущены ежедневные телеуроки в эфире телеканала «Кузбасс 1 HD» на 21 канале.

7 апреля всекузбасское родительское онлайн-собрание пройдет в 19:00 в Новокузнецке. В нем примут участие министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева и глава города Сергей Кузнецов. Они ответят на вопросы зрителей. Ссылка на трансляцию будет опубликована за час до эфира на сайте Образование42.рф.

Кроме того, ежедневно с 8:00 до 20:00 работает колл-центр по вопросам организации дистанционного обучения. Телефон «горячей линии»: 8(3842)90-39-38.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.