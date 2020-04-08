Ответить по всей строгости закона придется за свои слова 42-летнему жителю Междуреченска. Мужчина распространял недостоверную информацию о якобы умершем от вирусной пневмонии горожанине.

Он в автобусе услышал разговор двух женщин. Они бурно обсуждали известие о том, что в местной больнице от вирусной пневмонии умер мужчина. Собеседницы уверяли, что он вернулся с вахты в Якутии и успел заразить множество людей. Междуреченец решил предупредить жителей города об опасности и на своей странице разместил пост с недостоверной информацией. Примечательно, что мужчина не стал проверять, правда ли то, о чем говорили его случайные попутчицы.

Фейковую информацию обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга. Личность установить не составило труда. Впоследствии горожанин удалил свой пост и принес извинения тем, кого напугало его сообщение. Он также призвал всех не повторять его ошибки и не размещать непроверенные сведения.

— Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Междуреченску возбудил в отношении горожанина дело об административном правонарушении — злоупотреблении свободой массовой информации. Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания для граждан штраф в размере 100 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».