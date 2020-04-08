Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил знак «Город трудовой доблести и воинской славы» главе Анжеро-Судженска Александру Рыбалко сегодня во время рабочей.

К почетному знаку прилагаются 25 млн рублей на развитие муниципалитета. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне средства пойдут по реконструкцию объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройство памятных мест и благоустройство прилегающей к объектам территории.

В Анжеро-Судженске на эти средства реконструируют ряд объектов в парке «Победа», обновят памятники и мемориалы на территории города. Сегодня Сергей Цивилев и Александр Рыбалко осмотрели территорию парка, возложили цветы к монументу памяти воинам-землякам, погибшим в локальных войнах.

«К 1941 году Анжеро-Судженск был крупным промышленным и образовательным центром. Во время войны в городе были сформированы две морские стрелковые бригады. Более 600 летчиков истребительной авиации подготовил анжерский аэроклуб. На фронт отправились 21 тысяча 78 человек. За четыре года анжерские шахтеры добыли 15 млн 302 тыс. тонн угля. Город принял три эвакуированных завода и стал не только городом горняков, но и городом машиностроителей, химиков, вагоноремонтников», – сказал губернатор.

Почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присваивается городским округам Кузбасса, на территориях которых в годы Великой Отечественной войны работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные в действующую армию продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма.

Региональный закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят Законодательным собранием Кемеровской области–Кузбасса по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. В прошлом году это звание было присвоено городам Кемерово и Новокузнецк.

Анжеро-Судженск стал пятым городом Кузбасса, удостоенным звания «Город трудовой доблести и воинской славы». Ранее в 2020 году этот почетный знак получили города Белово и Прокопьевск, до Дня Победы такой знак получит также Ленинск-Кузнецкий.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.