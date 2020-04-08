36 лесопожарных бригад, а это 254 специалистов и 197 единиц техники, готовы приступить к патрулированию лесов и борьбе с огнем в лесах.

Департамент лесного комплекса Кузбасса усиливает материально-техническую базу лесной охраны. В 2019 году закупили 7 автомобилей, в этом году дополнительно будет приобретено 28 единиц лесопатрульной техники.

Также планируется увеличить численность государственных лесных инспекторов с 213 до 221 человека. В случае обострения лесопожарной ситуации к тушению пожаров в регионе готовы привлечь дополнительно 1025 единиц техники и свыше 2 тысяч специалистов. Для охраны лесов с воздуха планируется подключить два воздушных судна Ан-2 и Аэропракт 22 и 25 парашютистов-десантников Агентства по защите населения и территории Кемеровской области».

Объем финансового обеспечения на охрану лесов от пожаров и их тушение на территории Кузбасса в 2020 году составит 127,1 млн рублей, в том числе 116,1 млн рублей – средства федерального бюджета, 11 млн рублей – средства арендаторов лесных участков.

Уже стартовала агитационная кампания «Останови огонь» – до наступления карантина в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях области прошли открытые уроки о лесе и противопожарные акции, тематические конкурсы-выставки. Волонтеры вручили более 5 тыс. листовок по профилактике поджогов сухой травы, пропаганде бережного отношения к лесам.

К тому же с 15 апреля по 15 июня запрещено использовать открытый огонь, в том числе мангалы, разводить костры, сжигать траву, мусор, листву и иные отходы на территории частных жилых домов, садовых, огородных, дачных участков, на землях сельскохозяйственного и иного назначений. Собственники и арендаторы земель, граничащих с лесным фондом, обязаны принять меры пожарной безопасности. В особый противопожарный режим штраф для граждан составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на 20-40 тыс. рублей, юридические лица – на 300-500 тыс. рублей.

О загораниях в лесах и на прилегающих к ним участках можно сообщать по телефонам: (3842)-54-04-14; 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.