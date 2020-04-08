Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал обеспечить надежное электроснабжение потребителей региона на время режима повышенной готовности.

Для противодействия новой коронавирусной инфекции в Кузбассе введены самоизоляция, ограничение внешних контактов, организация удаленной работы на дому, дистанционное обучение для школьников, учащихся средних специальных учебных заведений и студентов вузов.

«Любые перебои в электроснабжении при дистанционном обучении недопустимы, потому что могут помешать учебному процессу. Стабильное энергоснабжение критически важно для школьников и людей на удаленной работе», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор потребовал от энергетических предприятий контролировать электроснабжение бытовых потребителей и социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и медицинских учреждений, прежде всего, задействованных для борьбы с коронавирусной инфекцией, предусмотреть возможность оперативно организовать временное электроснабжение таких объектов за счет резервных источников.

Предприятиям отрасли необходимо скорректировать графики ремонтов и модернизации энергосетей. Во время режима повышенной готовности энергетики могут выполнять работы, не связанные с отключением потребителей, либо проводить ремонты с переводом потребителей на резервную схему энергоснабжения, включая дизель-генераторы.

Сергей Цивилев подчеркнул также, что предприятия сферы энергетики и ЖКХ обязаны предоставить сотрудникам необходимые средства защиты и обеспечить соблюдение профилактических и гигиенических мер.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.