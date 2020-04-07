Хотя в реках до критического уровня ещё далеко, в огородах некоторых жителей Новокузнецка вода уже резко поднялась. Несколько домов, находящихся в частном секторе Орджоникидзевского района, оказались затоплены…

Валентина Ивановна переехала в частный сектор, чтобы быть поближе к земле. Однако желание возделывать грядки и ухаживать за цветами обернулось борьбой со стихийным бедствием. Примерно раз в 3 года её дом и ещё с десяток соседних оказываются затопленными. Этой зимой жители улиц Междуреченской и Пархоменко уже предчувствовали неладное — слишком много снега выпало. И вот, наступила весна…

В администрации города о проблеме знают. Есть несколько участков в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах, которые страдают от талых вод. Это так называемое наследие ликвидированных шахт, которые создавали инфраструктуру этих мест. Теперь водоотводы и канавы — головная боль районных администраций. За ними необходимо следить в период активного таяния снега. Процесс начался на прошлой неделе, когда столбик термометра резко пополз вверх.

Вести домашнее хозяйство в таких условиях практически невозможно. Кто-то это время пережидает у родственников или знакомых. Большинство жителей остаются дома. Только передвигаться не только по двору, но и даже по дому приходится в сапогах.

Радикально изменить положение сложно, говорят в администрации города. Можно лишь облегчить ситуацию. Чиновники обещают поставить эти проблемные участки на особый контроль, чтобы в дальнейшем мониторить ситуацию и при проведении противопаводковых мероприятий уделять им внимание.