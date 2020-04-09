Кузбасс в четвертый раз вошел в число регионов России, где применяются самые эффективные и нестандартные методы противодействия коронавирусной инфекции.

Эксперты Экспертного института социологических исследований (ЭИСИ) включили в список лучших региональных инициатив меры поддержки врачей, жителей и бизнеса, принятые по распоряжению губернатора Сергея Цивилева.

Федеральные эксперты высоко оценили дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работу медицинских учреждений, снижение налогов для малых и средних предприятий, компенсации бизнесу на выплату зарплат, освобождение жителей от пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также прямое обращение главы региона к жителям.

«Цель этих мер поддержки — помочь бизнесу, медработникам, всем гражданам успешно пройти нынешний трудный период», — сказал Сергей Цивилев, комментируя принятые решения.

Все сотрудники системы здравоохранения Кузбасса, которые непосредственно контактируют с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получат единоразовые премии. Для врачей это 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч рублей. Премии будут выплачены в дополнение к федеральным мерам поддержки медиков, которые вводятся по поручению президента РФ.

Приостановившим работу предприятиям Правительство Кузбасса выделит компенсации, которые покроют часть расходов на выплату зарплаты. В два раза снижен налог на имущество предприятий. Отдельный пакет мер предусмотрен для малого и среднего бизнеса. Для плательщиков УСН из пострадавших от коронавируса отраслей, которые платят налог по схеме «доходы минус расходы», выплаты будут снижены в 3 раза — с 15% до 5%. Для тех, кто платит налог с общей суммы доходов — с 6% до 1%, то есть в 6 раз. Кроме того, муниципалитетам Кузбасса направлены рекомендации снизить единый налог на вмененный доход с 15% до 7,5%. Эти меры касаются субъектов бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей, которые входят в список правительства РФ — в том числе автоперевозчиков, гостиничного бизнеса, сектора общественного питания, фитнес-клубов и практически всей сферы обслуживания. Льготами смогут воспользоваться почти 2 тысячи организаций и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей, они сэкономят на уплате налогов более 1 млрд рублей.

Ранее ЭИСИ дважды рекомендовал регионам России брать пример с Кемеровской области. Федеральные эксперты высоко оценили кузбасскую практику торговли с автолавок в условиях коронавирусной инфекции и новые формы поддержки молодых врачей и их наставников. Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в свою очередь включили в список лучших региональных инициатив прямое обращение губернатора Сергея Цивилева к жителям области в связи с коронавирусом. «Распространение обращения в мессенджерах в массовом формате может стать эффективной мерой борьбы с фейками (намеренно распространяемыми лживыми слухами), которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются», — отмечалось в аналитическом материале ЦПК.