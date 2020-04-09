На базе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 открыта третья в Кузбассе лаборатория для обследования пациентов на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Об этом доложил заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник на заседании штаба по экономическому развитию региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Ранее губернатор поручил региональному Минздраву открыть дополнительные лаборатории, которые будут проводить исследования на коронавирус, в том числе расширить ПЦР-диагностику коронавируса на юге области.

Для оперативного выявления носителей вируса COVID-19 лаборатория работает в две смены и готова делать по 100 тестов на коронавирус в день. В штате трудятся шесть врачей клинической лабораторной диагностики и два фельдшера-лаборанта.

Напомним, ранее в Кузбассе действовали только две лаборатории: на базе Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.