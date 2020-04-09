Полторы тысячи рабочих мест, более 30 резидентов за 2 года. Губернатор Сергей Цивилев рабочий день провёл в Новокузнецке. Там начали работу два производственных предприятия — Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и Завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК»)

Оба предприятия были созданы в кратчайшие сроки. Общие инвестиции превысили 300 млн рублей.

На производстве созданы 73 новых рабочих места, планируется привлечь туда людей с ограниченными возможностями здоровья. Один из заводов будет производить комплектующие для электросетевых линий, а второй — заниматься антикоррозийной защитой металлических изделий, проще говоря — оцинкованием.