Полторы тысячи рабочих мест, более 30 резидентов за 2 года. Губернатор Сергей Цивилев рабочий день провёл в Новокузнецке. Там начали работу два производственных предприятия — Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и Завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК»)
Оба предприятия были созданы в кратчайшие сроки. Общие инвестиции превысили 300 млн рублей.
На производстве созданы 73 новых рабочих места, планируется привлечь туда людей с ограниченными возможностями здоровья. Один из заводов будет производить комплектующие для электросетевых линий, а второй — заниматься антикоррозийной защитой металлических изделий, проще говоря — оцинкованием.
СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ, ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА: «ТОСЭР «Новокузнецк» развивается очень быстро. Ему чуть более двух лет, но уже 32 предприятия вошли, полторы тысячи новых рабочих мест создано. Когда я разговариваю с предпринимателями, они четко говорят, что, если бы не было ТОСЭР, они бы не пошли в это производство, т.к. срок окупаемости очень большой этих производств».