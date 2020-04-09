В Новокузнецке участки дорог на трех улицах, которым присвоены имена Героев Советского Союза, ждет преображение. Город вошел во всероссийский проект «Улицы Победы». Его целью является не только обустройство автомагистралей, но и знакомство населения с историей родной страны.

Одна из улиц, вошедших в проект «Улицы Победы» — Павловского. Она названа в честь новокузнечанина. Алексей Андреевич Павловский – выпускник и преподаватель Сибирского металлургического института, Герой Советского Союза. В октябре 1943 года десантный батальон Алексея Павловского в битве за Днепр уничтожил 17 вражеских танков и около роты солдат и офицеров. В ожесточенной схватке комбат Павловский был контужен и вместе с бойцами взят в плен. Их пытали, а затем заживо сожгли. В 1975 году имя героя присвоено новой улице Новокузнецка. Семья Алексея Андреевича и сегодня проживает в южной столице Кузбасса и каждый год 9 мая приходит к мемориалу с цветами.

В рамках проекта, посвященного юбилею Победы, в Новокузнецке заменят дорожное полотно на трех улицах. Кроме Павловского в программу попали улицы Земнухова и Громовой, что находятся в Абагуре. Люди, в честь которых они названы — истинные патриоты. Иван Земнухов – один из членов «Молодой гвардии». Во время Великой Отечественной он организовал типографию на оккупированной немцами территории и был автором большинства антифашистских листовок. Комсомолка Ульяна Громова также была в подполье, активно участвовала в подготовке боевых операций молодогвардейцев. В январе 1943 года оба попали в плен к фашистам. После жестоких пыток их сбросили в шурф шахты. Посмертно комсомольцам присвоено звание Героев Советского Союза.

Ремонт, который будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнется, как только позволит погода. Сейчас ведутся подготовительные работы.