От имени губернатора Кузбасса и правительства региона заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник наградил первую бригаду инфекционистов, которая непосредственно работала с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами.

«Спасибо вам за то, что вы показали, что такое наша профессия, что мы реально спасаем жизни и здоровье людей», — подчеркнул Алексей Цигельник.

13 дней бригада из 6 специалистов Кемеровской областной клинической инфекционной больницы работали в отделении. Это Иванова Юлия – врач анестезиолог-реаниматолог, Машкова Елена – старшая медицинская сестра, Тарасенко Наталья – младшая медицинская сестра по уходу за больными, Торгунакова Марина – медицинская сестра процедурной, Фролова Ольга – медицинская сестра постовая, Якименко Денис – заведующий отделением капельных инфекций, врач-инфекционист.

После работы в опасной зоне, бригада инфекционистов две недели провела на карантине в обсерваторе. Только после отрицательного теста на коронавирус она приступила к дежурству в больнице по обычному сменному графику.

Напомним, по решению губернатора Сергея Цивилева медицинским работникам, которые будут непосредственно работать с больными коронавирусом, дополнительно к федеральной поддержке будут выплачиваться кузбасские премии. Они составят: для врачей — 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.