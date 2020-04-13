Смотрите 14 апреля на телеканале «Кузбасс 1 HD» новый проект в прямом эфире.

На актуальные вопросы, которые касаются борьбы с распространением коронавируса, ответит начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.

Поучаствовать в обсуждении и задать свои вопросы можете и вы! Делитесь вашим мнением! Нам важно знать, что вы думаете!

Звоните по телефонам (3842) 54-00-36, 8-923-622-42-42 или пишите нам «ВКонтакте».

Эфир на ОТР (9 кнопка) в 18:00 и на «Кузбасс 1 HD» (21 кнопка) в 20:30 и 23:30.

Расставим акценты вместе!