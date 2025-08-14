В Кузбассе прошел экофорум «Зубочистка»

В Кемеровской области состоялся экологический форум работающей молодежи Кузбасса «Зубочистка-2025», организованный Правительством Кузбасса, Фондом Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Экофорум проходил в туристическом районе Поднебесные Зубья, который прилегает к государственному природному заповеднику Кузнецкий Алатау.



В трехдневной программе, уже восьмого по счету форума, участие приняли более 100 работников 12 предприятий Кузбасса, входящих в состав Совета работающей молодежи региона, а также делегация школьников из Профкоманд Фонда Мельниченко.



Первый день включил в себя церемонию открытия, командообразующий тренинг «Tочка Сборки», лекции по организации безопасного пребывания в лесной местности (добровольческий поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») и по ораторскому мастерству, конкурс творческих визиток делегаций «Да! Мы приехали!» в жанре «Приветствия» КВН и спортивно-исторический квест, посвященный 80-летию Великой Победы.



Главным событием второго дня форума стал уже традиционный экомарафон «Зубочистка». С утра и до вечера на туристических тропах природной жемчужины Кузбасса – Поднебесных Зубьях – шла массовая генеральная уборка.

– Это уникальный туристический район, куда ежегодно стремятся люди со всех уголков России. К сожалению, далеко не все бережно относятся к сохранению чистоты в этом месте. Поэтому помощь эковолонтеров здесь просто необходима. Экомарафон «Зубочистка» родился восемь лет назад и с каждым годом интерес к нему растает. Мы видим, какую пользу приносит большой дружный отряд волонтеров предприятий Кузбасса, – отметил родоначальник проекта, заместитель Председателя Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Пятовский.



Снаряжение у команд простое: мешки для мусора, перчатки и запас воды. Помогают неуемная энергия, энтузиазм и дружеское общение с коллегами. По традиции, самый дальний и протяженный маршрут у команды «СУЭК-Кузбасс». Несколько часов пути в горах и главная цель «Зубочистки» достигнута – мешки наполнены мусором, который оставили после себя нерадивые туристы. Чаще всего на пути попадаются пластиковые отходы, полиэтилен, стеклянные бутылки, консервные банки – то, что сотни лет могло бы наносить непоправимый вред природе.

– Я первый раз принимаю участие в «Зубочистке» и очень рад стать ее частью. За три дня наша команда из 17 человек в сумме прошла более 1,5 миллиона шагов. За два последних года дожди и паводки затопили несколько туристических приютов и разрушили мосты через горные реки, связывающие пешеходные маршруты. Поэтому мы пришли на помощь в восстановления этих объектов на территории Поднебесных Зубьев. Спасибо за то, что нам доверили такое важное и полезное дело. Надеемся послужить примером для всех, – делится участник проекта, электрослесарь шахты имения С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Максим Любушкин.

Отметим, что всего за время проведения восьмого экологического марафона «Зубочистка» было пройдено около 90 километров туристических троп и собрано более 1 тонны мусора.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»