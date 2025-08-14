В Кузбассе стартовал второй модуль образовательной программы «Жить и создавать в России»

В Кемерове на базе КемГУ сегодня начал работу второй модуль флагманской образовательной программы «Жить и создавать в России» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Он пройдет в два заезда и продлится до 24 августа.

Программа «Жить и создавать в России» направлена на подготовку лидеров студенческого сообщества, транслирующих ценности молодежной политики и традиционные российские духовно-нравственные ориентиры. Она состоит из трех модулей. Первый из них – «Жить» – заложил смысловой фундамент программы. Теперь участники переходят к новому этапу – «Создавать», который посвящен теме созидания и развития сильного студенческого сообщества России.

– Второй модуль «Создавать» флагманской образовательной программы «Жить и создавать в России» — это важный этап на пути молодых людей, стремящихся внести свой вклад в развитие страны и воплотить значимые идеи и ценности. В Кемерове, на базе Кемеровского государственного университета, объединятся 650 студентов России и Абхазии, что подтверждает живой диалог между регионами, культурами и людьми. Программа готовит лидеров, которые сохраняют молодежные традиции и создают новые инициативы, отвечающие вызовам времени. После модуля «Жить», заложившего фундамент ценностей, сейчас наступает время «Создавать» — формировать сильное, единое студенческое сообщество, готовое решать важные задачи для региона и страны. Участники получат новые знания, найдут единомышленников и смогут реализовать свои идеи в реальных проектах», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Этот модуль имеет особое значение. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали почетные гости: Юрий Скворцов – заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области, Софья Балакирева – министр образования Кузбасса, Анастасия Путинцева – начальник департамента молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса, Александр Просеков – ректор Кемеровского государственного университета. Они обратились к участникам с важными словами, подчеркнув, что именно активное включение студентов в реальные процессы позволяет формировать осознанное и созидательное отношение к жизни.

– Благодаря таким проектам, как «Твой Ход», студенчество станет более активным, инициативным и сплоченным. Студенты, прошедшие программу, разовьют лидерские качества и приобретут навыки командной работы, что позволит им эффективно решать актуальные задачи. Программа «Жить и создавать в России» формирует у молодого поколения умение взаимодействовать между собой и реализовывать проекты, которые способствуют развитию России. Заключительный модуль, который состоится в декабре этого года в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход», станет площадкой для презентации результатов работы участников. Это подчеркнет значимость программы как мощного инструмента поддержки и развития молодежного лидерства и студенческих инициатив в стране. Таким образом, наше студенчество станет более организованным и способным к решению социальных и экономических проблем», — подчеркнула министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Программа модуля очень насыщенная, многоформатная и практико-ориентированная. Студенты узнают, где находить идеи, ресурсы и поддержку для реализации социально значимых инициатив, актуальных для университетов, регионов и страны в целом.

– Во втором модуле программы «Жить и создавать в России» молодые люди примут участие в форсайт-сессиях, дискуссиях, практических занятиях и встречах с экспертами, где будут говорить о ключевой теме модуля, будущем страны и своей личной роли в нем. Студенты обменяются опытом организации студенческих сообществ, проведения культурных акций. Такой формат позволит развить лидерские и командные компетенции, получить поддержку наставников и сформировать активное студенческое сообщество, способное вносить реальный вклад в развитие общества и страны, — подчеркнул первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Как и в первом модуле, участников сопровождают кураторы — студенты, прошедшие обучение и ставшие выпускниками программы в 2024 году. Они поддерживают команды, помогают выстраивать реальный путь от идеи к реализации и передают культуру сообщества проекта «Твой Ход».

– Второй модуль программы «Жить и создавать в России» — это про действия. После этапа осмысления участники переходят к главному — к созданию. Но дело не в проектах как таковых, а в личном пути: что я могу делать для своего университета, региона, страны? Как я могу быть полезен и нужным — здесь и сейчас? Это этап, где молодые люди собираются вместе не просто чтобы реализовывать идеи, а чтобы строить единое студенческое сообщество — основанное на доверии, ответственности и общем будущем. Создавать — значит осознавать свою роль, видеть ценность своего вклада, находить ресурс внутри и рядом. Здесь рождается понимание: быть студентом — это не про статус, а про возможность менять реальность вокруг. Именно в таких встречах, в этих размышлениях и действиях и закладывается настоящее единство, — отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Финальным этапом образовательной программы станет третий модуль — «Жить и создавать в России», которая состоится в декабре в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход» — 2025. На заключительной встрече участники представят свои наработки, подведут итоги годовой работы и соберут воедино все смыслы и результаты всех модулей.

Добавим, что проект «Твой Ход» развивается в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».