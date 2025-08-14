Аппарат МРТ экспертного класса мощностью 1,5 тесла поступил в рентгенологическое отделение №1 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в Кемерове. С его появлением у врачей появилась возможность проводить порядка 2 тысяч быстрых и точных исследований в год, диагностировать множество заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой и нервных систем. При этом пациенты будут получать минимальную дозу облучения.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу – обеспечить высокотехнологичной медицинской помощью жителей страны. Мы в Кузбассе модернизируем больницы и клиники, чтобы люди могли проходить необходимые обследования на современном оборудовании», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе правительства Кузбасса добавили, что перед установкой нового аппарат в кабинете МРТ провели косметический ремонт.

Фото: пресс-служба АПК