Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова предлагает совершить виртуальную экскурсию по первой выставке из серии к 100-летнему юбилею библиотеки.

На выставке «Самые, самые…» пользователи увидят уникальные издания из фонда библиотеки: самые старые и самые новые книжные поступления, самые большие и самые маленькие издания, самые популярные энциклопедии и самую редкую справочную литературу, интересные научные, популярные и художественные издания.

«В библиотеке есть издания, значимость которых определяется не только актуальностью содержания и читательским спросом, а историей», – рассказали сотрудники библиотеки.

Немалую роль в фонде библиотеки играют издания на иностранных языках. Среди них есть художественная и публицистическая литература, словари, путевые заметки и многое другое. Библиотека владеет изданиями XIX века знаменитых писателей – Уильяма Шекспира, Вальтера Скотта, Алигьери Данте и др. Подробнее можно узнать на сайте: https://kemrsl.ru/kopiya-knizhno-illyustrativnaya-vyistavka-samyie,-samyie.html .

Музей-заповедник «Красная горка» ждет посетителей на онлайн-прогулки. Все желающие могут узнать о том, где находился старый цирк, как создавались горсад и Притомская набережная, какой была площадь Пушкина в 1920-е годы. Аудиогид можно найти на сайте музея в разделе «Онлайн-ресурсы музея». Кроме того, здесь можно узнать о памятниках и достопримечательностях «Красной Горки», познакомиться с предметами из коллекции фондов музея: историческими документами, фотографиями, открытками. Походить по территории музея можно вместе с видеогидом – интерактивной презентацией.

Уникальные исторические материалы о городе можно прочитать в оцифрованных выпусках альманаха «Красная горка».