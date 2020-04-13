Из-за отмены весенних ярмарок в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции жители Кузбасса смогут заказать товары традиционного ярмарочного ассортимента с бесплатной доставкой на дом.

Акция проводится в преддверии праздника Пасхи. Заказать доставку продуктов смогут пожилые и маломобильные граждане, а также те, кто обязан соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщили в Минсельхозе Кузбасса, доставка продуктов по ярмарочным ценам, сниженным на 10-15%, будет действовать в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске. Жители этих городов, которые находятся дома, смогут оставить заявку, и волонтеры привезут им продукты местных производителей. Акция будет проходить 14 и 15 апреля – в те дни, на которые были запланированы предпраздничные ярмарки.

Чтобы оставить заявку, можно позвонить в единый колл-центр по телефону 8-800-200-34-11, в региональный колл-центр по телефону 8-996-413-00-81 или в торговые отделы городов: Анжеро-Судженск – 8 (38453) 64-1-55, 62-2-88; Белово – 8 (38452) 28-2-68, 22-8-79; Кемерово – 8 (3842) 77-05-89, 77-16-13; Киселевск – 8 (38464) 21-9-79, 21-9-93; Междуреченск – 8 (38475) 28-9-48, 27-4-98; Новокузнецк – 8 (3843) 32-17-40, 32-16-82; Прокопьевск – 8 (3846) 67-42-16, 67-42-66.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.