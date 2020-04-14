По сообщению оперативного штаба по коронавирусу на 11:00 14 апреля за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты помещены в инфекционную больницу города Кемерово, получают медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние стабильное.

Продолжают получать лечение еще 10 пациентов с подтвержденным диагнозом – итого в медицинских учреждениях области на лечении от коронавирусной инфекции находятся 12 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3165 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.