Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в пятый раз включил Кузбасс в число регионов России, где применяются самые эффективные и нестандартные методы противодействия коронавирусной инфекции. На этот раз эксперты института отметили производство клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпускать которые начал Кемеровский механический завод.

Клапан, необходимый для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода, разработали инженеры КМЗ вместе со специалистами областной больницы. Первая партия из 15 клапанов уже проходит промышленные испытания, разрабатывается документация для получения необходимых сертификатов. Ранее клапаны аппаратов ИВЛ в России выпускал только один завод. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом Кузбассу понадобятся не менее 400 клапанов.

«Мы развернем производство не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского федерального округа — в наших интересах помочь и соседним регионам», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он также поручил провести аудит всего спектра медицинского оборудования, которое можно изготавливать на предприятиях области.

«Президент России в недавнем обращении сделал акцент на необходимости оперативно развернуть в каждом регионе инфраструктуру противодействия коронавирусу, — отмечает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. — У каждого региона есть ключевые показатели, выполнение которых нужно обеспечить: определенное количество больничных коек, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты. Показатели достаточно высокие, и в ряде случаев для их достижения требуются нестандартные меры, в том числе создание новых производств. Важно, что регионы включаются в эту повестку: создают дополнительные производственные мощности, перепрофилируют предприятия и запускают производство предметов, необходимых для противодействия инфекции».

Ранее федеральные эксперты уже четыре раза рекомендовали регионам России брать пример с Кемеровской области. ЭИСИ высоко оценил пакет решений по поддержке населения и бизнеса Кузбасса, практику торговли с автолавок, а также новые формы поддержки молодых врачей и их наставников. Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в свою очередь включили в список лучших региональных инициатив рассылку в мессенджерах аудиозаписи обращения губернатора Сергея Цивилева к жителям области в связи с коронавирусом. «Распространение обращения в мессенджерах может стать эффективной мерой борьбы с фейками (намеренно распространяемыми лживыми слухами), которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются», — отмечалось в аналитическом материале ЦПК.