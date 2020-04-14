Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал два решения о введении режима ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа. Причина – подземные возгорания. Одно произошло на отвале отработанной породы между поселками Алексеевка, Ананьино, Апанас Новокузнецкого муниципального района, другое – на отвале отработанной породы горного отвода шахты «Красный Кузбасс» на территории Киселевского городского округа.

Обе ситуации были рассмотрены на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Приняты решения: в обоих случаях с сегодняшнего дня (14 апреля) до завершения работ по ликвидации подземного горения вводится режим ЧС, а главы территорий обязаны организовать работы по ликвидации ЧС, привести в готовность пункты временного размещения для возможной эвакуации населения (с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований) и информировать население о ходе работ.

Источник — Цивилев.Live